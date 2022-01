Sohn entwaffnet Vater mit Bissen in die Unterarme

Im Juli rief die weinende Mutter den erwachsenen Sohn an: „Er lässt mich nicht weg!“ Der gute Bub fuhr in die elterliche Wohnung, sagte zur Mama: „Pack deine Sachen, und los geht’s.“ So einfach war die Sache aber nicht: Zum einen hatte der gestrenge Herr Papa nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den Hausschlüssel von Serbien versteckt. Zum anderen ließ er so sehr nicht mit sich reden, dass der Sohn sogar die Polizei anrief. Die bedauerten: Familienangelegenheit, man könne leider nicht einschreiten.