Dieb zog Betrunkenem das Handy aus der Hosentasche

Am Dienstag gegen 22.45 Uhr waren Polizeibeamte am Griesplatz auf Streife unterwegs, als ihnen ein scheinbar stark alkoholisierter Mann auffiel. Als die Beamten sich nach dem Wohl des 49-jährigen Grazers vergewissern wollten, traten zwei Passanten an die Exekutivbediensteten heran. Die beiden Zeugen gaben an, dass dem Mann eben sein Handy entwendet worden sei. Ein 36-jähriger Algerier soll den 49-Jährigen umarmt, und ihm dabei das Mobiltelefon aus der Hosentasche gezogen haben.