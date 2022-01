Familienfreundlichstes Hotel Europas in Tirol

Zwölf Tiroler Hotels unter den besten 50 Europas

Mit dem Sieg setzte sich der „Hintertuxerhof“ gegen das „Familotel Sonnenpark“ (Hessen) und das „Familotel Landhaus zur Ohe“ (Schönberg, Bayern) durch. Mit Rang sechs beziehungsweise elf landeten außerdem das „Familotel Landgut Furtherwirt“ in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) sowie das Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach (Bezirk Lienz) ebenfalls im europäischen, aber auch österreichischen Spitzenfeld. Insgesamt stehen neun weitere Tiroler Familienhotels unter den Top 50 aller bewerteten Gästehäuser in ganz Europa.