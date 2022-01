So wählen Sie die richtige Powerbank

Kapazität

Wenn Sie eine Powerbank kaufen, dann muss diese mindestens die gleiche Kapazität aufweisen, wie die des Gerätes, das Sie aufladen wollen. Nur so ist eine vollständige Ladung garantiert. Die Kapazität eines Akkus wird auf der Packung immer in mAh (Milliamperestunden) oder in Milliampere angegeben. D.h.: Wenn unser Smartphone 3000 mAh für eine komplette Aufladung benötigt, brauchen wir eine Powerbank, die mehr Kapazität als 3000 mAh hat.