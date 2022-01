Zulj: „Dem VfL beim Klassenerhalt helfen“

„Ich mir vorstellen, dem VfL beim Klassenerhalt zu helfen", weiß der „Zehner“ in der „Bild“ ob seiner nicht so glänzenden Statistiken und ist sich seiner Klasse bewusst. Dennoch will er vom persichen Golf „nicht unbedingt weg“, auch wenn sich aus Deutschland und Europa bereits Vereine gemeldet haben. Doch: „Bochum hätte Priorität“.