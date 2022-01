Nebel in Graz lichtet sich nach Silvester-Spitze

1. Feuerwerk

In vielen Siedlungsgebieten der Steiermark haben die Feuerwerke zu vorübergehend hohen Feinstaubkonzentrationen geführt. Die höchsten Werte wurden im Voitsberger Becken und im Aichfeld gemessen. Mit Spitzen von rund 200 µg/m³ PM10 als Einstundenmittelwerte lagen diese im Durchschnitt der Silvesternächte der vergangenen Jahre. Nach den silvesternächtlichen Staubspitzen sind die Belastungen über den Neujahrstag zurückgegangen und lagen am Abend wieder am Niveau der Vortage.