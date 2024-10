Wien zieht Umbau von Naschmarkt nun durch

Weiterhin umstritten ist jedoch die kleine Markthalle, die nicht so heißen darf: Planungsstadträtin Ulli Sima nennt sie lieber „Marktraum“ und will den Markt damit aufwerten – sowohl optisch („Jetzt hat man das Gfühl, er rinnt ein bissl aus“) als auch im Hinblick auf das Angebot. Sie will damit eine Plattform für lokale Produzenten als Gegengewicht zur Fressmeile schaffen: „Mit Gastronomie verdient man am leichtesten Geld, mit Gurkenverkaufen dauert’s ein bissl länger.“