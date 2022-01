Nach Unfällen auf Tirols Pisten zwei Verletzte

Zu zwei Unfällen mit Verletzten kam es am Sonntag in den Tiroler Skigebieten von Lermoos und Ellmau. In Lermoos kam ein Skifahrer (22) zu Sturz, rutschte über den Pistenrand und stürzte in weiterer Folge zehn Meter ab. In Ellmau prallte eine Snowboarderin gegen einen Eisbrocken. Beide Wintersportler wurden mit dem Hubschrauber geborgen.