Früher einmal ...

Jetzt kommt die EU wieder an einen entscheidenden Punkt in der Atom-Politik. Merkwürdige Rhetorik wie die von Kanzler Karl Nehammer, der in dem Zusammenhang von einem „verlorenen Krieg“ gesprochen hatte, bringt da genauso wenig wie ein neuer merkwürdiger Schwerpunkt der Grünen. Die Vizekanzler-Partei widmet sich seit dem 1. Jänner mit Leidenschaft dem Neujahrskonzert und dem Umstand, „wie weiß und männlich“ die Wiener Philharmoniker sind. Die Grünen prangern auch an, dass der beim Neujahrskonzert gespielte „Radetzkymarsch“ politisch überhaupt nicht korrekt sei.