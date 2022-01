Polizei löste verbotene Demo mit Schlagstöcken auf

„Dies ist hier keine Diktatur“

Die Auseinandersetzungen begannen am Nachmittag auf dem zentralen Platz vor dem Rijksmuseum, wo sich nach Angaben der Stadtverwaltung nahezu 10.000 Menschen an einer verbotenen Kundgebung beteiligten. Eine Gruppe von ganz in Weiß gekleideten Personen skandierte den Slogan „Dies ist hier keine Diktatur“. Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema von der Partei GroenLinks (GrünLinks) ordnete die Räumung des von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei umstellten Areals an.