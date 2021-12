Deutschland: Gewalttätige Demonstranten verurteilt

In Magdeburg zogen nach ersten Angaben der Polizei rund 3000 Menschen vom Domplatz aus durch die Stadt. In Halle sprach ein Polizeisprecher von rund 1500 Demonstranten. In Gera gingen am Abend rund 2000 Menschen auf die Straße, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Im benachbarten Altenburg waren es 1300 Menschen. Größere Ansammlungen oder Aufzüge mit mehreren Hundert Beteiligten gab es auch in Stadtilm, Hermsdorf, Saalfeld und Eisenach. In Saarbrücken und Fulda demonstrierten nach Polizeiangaben jeweils rund 1000 Menschen. In Ravensburg sprach die Polizei von mehreren Hundert Teilnehmern, auch in Mannheim und Pforzheim gab es Demonstrationen