Corona-Demo: Tausende zogen lautstark durch Graz

„Äußerst problematische Anlassgesetzgebung“

Organisiert wurde die Demo wieder von der Ärztin Maria Hubmer-Mogg und Nadja Hubmann. Letztere erhielt in ihrer Rede viel Applaus, als sie erwähnte, dass es bereits 60.000 Stellungnahmen zum Covid-19-Impfpflichtgesetz gibt. Danach zitierte sie ausführlich die Stellungnahme der Arge Daten, die von „Grundrechtsverletzungen“ und „äußerst problematischer Anlassgesetzgebung“ spricht. Am Ende kündigte sie an, weiter „friedlich, aber konsequent“ auf die Straße zu gehen.