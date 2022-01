Der Wunsch nach der Welt von gestern

Team zur WM

Denn: Mit Ausnahme der Regionalliga sind die Hinrunden komplett, könnten bei neuerlichem Abbruch somit gewertet werden. Aber daran will Bartosch gar nicht denken. „Ich gehe davon aus, dass wir im dritten Anlauf die Ligen zu Ende spielen und Omikron in den Griff bekommen.“ Während bei den Profis die 3-G-Regelung gilt, ist für den Präsidenten „im Amateurbereich 2-G die logische Konsequenz“, so der Fußball-Chef, der vor wenigen Tagen seinen 64. Geburtstag feierte. Was sich der Bücherwurm für 2022 noch wünscht, liegt auf der Hand: „Dass unser Nationalteam bei der WM dabei ist! “