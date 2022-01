„Verfehlungen“: Karas rechnet mit der Ära Kurz ab

Karas will Gespräche mit Persönlichkeiten aller Parteien führen

Dazu will Karas Persönlichkeiten aus allen Parteien an einen Tisch bitten. „Vor allem jene, die unsere politische Welt von innen kennengelernt, sich inzwischen aber anderswo wieder neu bewährt haben. Sie haben nichts mehr zu beschönigen und können mutiger an der Zukunft bauen.“ Das „Virus des Misstrauens“ gegen alles und jeden, drohe das Zusammenleben zu zerstören. „Das dürfen und wollen wir alle gemeinsam nicht zulassen“, so Karas. Die konsensorientierten Kräfte im Land sollten dabei mit einer Stimme sprechen und gemeinsame Initiativen setzen.