2021 brachte gute Nachrichten für sensible Umwelt

Die steigenden Meerestemperaturen bedrohen die Vielfalt des Great Barrier Reefs in Australien. Doch 2021 stand im Zeichen der Erholung. Wissenschafter haben in einem mit der In-vitro-Fertilisation (IVF) vergleichbaren Verfahren künstlich angelegte Becken verwendet, um Eier aus Riffbereichen zu entnehmen, in denen Korallen gewachsen sind. So konnte neues Leben ins Meer zurückgegeben werden.