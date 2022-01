Wieder große Aufregung um - neue - Ronaldo-Statue

Nicht der erste Aufreger

Schon in der Vergangenheit hatte es mehrfach Aufregung um diverse Ronaldo-Statuen gegeben, damals allerdings wesentlich profanerer Natur. 2014 etwa erhitzte der Umstand die (Internet-)Gemüter, dass CR7 in der Unterleib-Gegend überdimensional bestückt inszeniert wurde; 2018 wurde eine Statue am Flughafen in Funchal überhaupt ausgetauscht, weil sie optisch dem echten Ronaldo so gar nicht ähnelte.