Duo wollte auf Deponie 165 Böller abfeuern

Ein 22-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, wurden am Freitag gegen 13.40 Uhr nach einer anonymen Anzeige auf einer Schuttdeponie in Neukirchen am Walde beim Abfeuern von Pyrotechnikartikeln der Klassen F3 und F4 erwischt. Im Wagen des 22-Jährigen stellten die Polizisten schließlich 165 Böller der Klassen F3 und F4 sicher, welche zuvor in Tschechien gekauft wurden.