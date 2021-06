Millionenstrafe für Ikea wegen Bespitzelung

Weil Ikea in Frankreich Hunderte Mitarbeiter bespitzelt hatte, ist der Möbelriese am Dienstag zu einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt worden. Auch der frühere Konzernchef in Frankreich, Jean-Louis Baillot, fasste eine saftige Strafe aus, weil er die „Massenüberwachung“ angeordnet hatte: Er erhielt zwei Jahre Haft auf Bewährung.