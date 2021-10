IKEA Österreich feiert trotz Krise Rekordumsatz

Mehr als neun Millionen Kunden besuchten im abgeschlossenen Geschäftsjahr einen der acht Stores in Österreich „Das Leben in den eigenen vier Wänden war noch nie so wichtig wie heute. Wir bei IKEA Österreich können mit rund fünf Prozent Wachstum eine sehr starke Umsatzentwicklung verzeichnen, die unsere Erwartungen klar übertroffen hat“, so Alpaslan Deliloglu, Country Manager in Österreich.