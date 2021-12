Kärntner Fotos, die nie erschienen sind

Ein Politikjahr ist lang, Hunderte oder gar Tausende Fotos finden ihren Weg in die Redaktion der „Kärntner Krone“. Nicht alle Bilder erscheinen, viele wandern auch in die Warteschleife. Bis sie zum Jahreswechsel Platz finden im schon traditionellen Album mit den nie erschienenen Fotos. So ein Archiv ist schon etwas Feines, auch im Coronajahr 2021, das hinter uns liegt.