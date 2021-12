Raus in die Natur und rauf auf den Berg verschlug es unsere beiden Leserreporter Christine und Thomas. Als sich am Nachmittag sogar kurz die Sonne zeigte, wurden sie mit einem traumhaften Ausblick am Hochgründeck im Salzburger Pongau belohnt. An diesem zauberhaften Anblick wollten sie auch die anderen „Krone“-Leser teilhaben lassen. Vielen Dank für die Aufnahme!