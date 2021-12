Die giftigen Seiten der steirischen Geschichte

Hittrach im Schnaps für mehr Standfestigkeit

Leistungssteigernd war das Arsenik auch in anderer Hinsicht, so geht die Mär, dass Sennerinnen im Ennstal den fensterlnden jungen Männern Hittrach in den Schnaps mischten. Etwaige unerwünschte Folgen dieser Zusammentreffen wurden ebenfalls mit dem Arsenik behoben - was nicht selten tödliche Folgen hatte.