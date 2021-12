Optimist trotz harter Zeiten

Vertrag hat er noch bei den Bulls, kriegt die volle Reha-Unterstützung. „Darüber bin ich so froh und dafür dankbar“, erklärt Layne, den seit Oktober auch die Krebs-Erkrankung seines Vaters Manny (55) schwer beschäftigte. Der ehemalige Bundesliga-Crack und -Trainer sowie österreichische Teamchef, derzeit Headcoach beim Farmteam der Vegas Golden Knights, wurde vor zwei Wochen in Los Angeles operiert. „Zum Glück hat alles eine positive Wende genommen. Sieht es sehr gut aus“, atmete Layne, dem seine Carly ein großer Rückhalt ist, nun auf, sieht optimistisch in die Zukunft. 2022 kann kommen.