Schwierige Suche nach neuen Kinderärzten in NÖ

Die Causa Kinderärzte geht in die nächste Runde: Die Gesundheitskasse verweist auf zahlreiche Schwierigkeiten in diesem Bereich. So sollen an den heimischen Universitäten immer weniger entsprechende Fachmediziner ausgebildet werden. „Viele entscheiden sich oft frustriert für eine andere Berufslaufbahn“, heißt es.