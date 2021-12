Skitourist stürzt nach Lokalbesuch in eisigen Bach

Gefährlicher Zwischenfall am Dienstagabend im Tiroler Zillertal! Ein deutscher Skiurlauber stürzte nach einem Lokalbesuch in Ramsau über ein Brückengeländer und fiel in einen eiskalten Bach. Sein Begleiter und mehrere Passanten kamen dem Mann zu Hilfe. Der Deutsche musste, so wie sein Kollege, unterkühlt ins Krankenhaus eingeliefert werden.