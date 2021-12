Nach Blaguss ist noch lange nicht Schluss

Derzeit mit Doppelnamen

Das Netz der Reisewelt wuchs dank der Zusammenführung mit Blaguss um neun Standorte - von Wien bis Neusiedl am See. Ob es bei Blaguss zu einem Namenswechsel kommen wird? „Wir haben das noch nicht entschieden“, sagt König. Derzeit fahren die Standorte zweigleisig, führen einen Doppelnamen. König denkt nach vorne, will weiter wachsen. „Wir sehen uns als Plattform, stehen Interessierten offen“, sagt König.