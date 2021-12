Silvesterparty abgesagt! Dafür zwei Demos in Linz

Die eine beginnt um 17 Uhr am Linzer Hauptplatz und findet vorrangig – mit einem Zwischenstopp am Taubenmarkt – in der Altstadt statt. Ehe der Zug durch den Römerbergtunnel und über die Nibelungenbrücke auf das Urfahraner Jahrmarktgelände zieht, wo dann um 21 Uhr die zweite Versammlung steigt. Friedlich, aber laut will man von dort über die Landstraße Richtung Volksgarten spazieren, um sich danach für die eigentliche Kundgebung wieder am Hauptplatz zu treffen. Voraussichtliches Ende des Treibens: am Neujahrstag um 0.30 Uhr.