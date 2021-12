Das Drama umarmen: „Manchmal weint sie“

Man kann ihnen nur viel Glück wünschen, jenen Menschen, die auf Datingportalen „no drama“ in ihr Suchprofil schreiben. Die Stimmung in der Bevölkerung ist unterirdisch. Noch nie war die Zukunftserwartung in den letzten 50 Jahren in Österreich so negativ wie jetzt, zeigt die aktuelle IMAS-Neujahrsumfrage. Das letzte Jahr war für die Mehrheit der Menschen kein gutes.