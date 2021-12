Lobau-Tunnel: Länder gemeinsam gegen Gewessler

In einem gemeinsamen Brief an die grüne Ressortschefin Leonore Gewessler wollen die Verkehrsreferenten von Wien und Niederösterreich jetzt Klarheit schaffen: Wie sollen die Umplanungen für die nördliche S1 aussehen? Was bedeutet das für den weiteren Zeitplan? Welche Adaptierungen ohne Verzögerungen sind möglich? Das sind nur drei Fragen, die Ulli Sima und Ludwig Schleritzko gerne beantwortet hätten. Geht es nach den Politikern aus Wien und Niederösterreich, solle die sogenannte Nordostumfahrung rasch gebaut werden.