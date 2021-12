74-Jährige soll trotz Ticket 135 € Strafe zahlen

Normalerweise tourt die rüstige Wienerin Gertrude Lazar noch selbst per Auto durch die Lande. Am 7. Dezember war aber der Winter in Österreich eingekehrt. So entschied sich die ÖBB-Vorteilscard-Besitzerin, per Zug zu ihrem Zweitwohnsitz am Schneeberg (NÖ) zu reisen. „Einen Tag davor hab ich mir am Bahnhof Floridsdorf den Fahrschein gekauft. Ausgestellt für Abfahrt 11.09 Uhr. Da mir am Schalter erklärt wurde, dass ich mit dem Ticket ohnehin ein Zwei-Stunden-Zeitfenster habe, entschloss ich mich schlussendlich, bereits den Zug um 10.09 Uhr zu nehmen“, so die 74-Jährige.