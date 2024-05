Innenhöfe im Alten AKH gesperrt: Bezirk dagegen

Doch die Maßnahmen rufen Kritik hervor. Denn die insgesamt 13 begrünten Innenhöfe sind äußerst beliebt bei der Bevölkerung. Vor allem abends in der warmen Jahreszeit. Alsergrunds Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) lässt kein gutes Haar an der Sperre. Kein Wunder: Die Naherholungsgebiete im 9. Bezirk, generell im innerstädtischen Raum, sind begrenzt. „Die Schließung des Uni-Campus wurde von der Universität selbstständig beschlossen. Eine Abstimmung mit dem Bezirk fand nicht statt“, so Ahmad zur „Krone“.