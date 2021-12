61.176 Impfungen in der Weihnachtswoche

„Silvesterimpfen“ an allen Impfstraßen

Auch in dieser Woche wird das freie Impfen täglich an so gut wie allen steirischen Impfstraßen zu den jeweiligen Öffnungszeiten angeboten. Am Freitag, dem 31.12., gibt es eine spezielle Silvester-Impfaktion an allen steirischen Impfstraßen: Beim „Silvesterimpfen“ kann man sich von 10 bis 20 Uhr die erste, zweite oder dritte Impfung holen. Einzig am Neujahrstag, dem 1. 1.2022, haben die Impfstraßen geschlossen.