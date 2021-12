Milchstraßen-Zwilling im fernen Universum entdeckt

Mithilfe des 30-Meter-Radioteleskops (Bild unten) des Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM) in der Sierra Nevada ermittelten sie die Entfernung des „kosmischen Seepferdchens“, so der Spitzname der Galaxie: Ihr Licht hat bereits 9,6 Milliarden Jahre zurückgelegt. Zusammen mit Beobachtungen mit einem weiteren 40-Meter-Radioteleskop in der Nähe von Madrid konnten sie auch die physikalischen Eigenschaften des Treibstoffs für die Sternenentstehung bestimmen. „Der Gravitationslinseneffekt verwandelt die beiden Teleskope in Instrumente mit 300 bzw. 400 Meter großen Schüsseln - was sich in der Realität unmöglich konstruieren ließe“, so Helmut Dannerbauer.