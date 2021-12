Genau die Art von Humor, den wir jetzt brauchen

Über den Tagen von Weihnachten bis Neujahr liegt so eine Schläfrigkeit. Zwischen Keksresten essen und Spaziergängen passiert wenig. Die Politik versinkt gnädig in stiller Belanglosigkeit. In der Zeit braucht es wenig Anlauf, um den Sprung in die Nachrichten zu schaffen. Man muss sich nur etwas halbwegs Originelles einfallen lassen.