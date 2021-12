Weihnachtsstimmung dauert auf Krippiliwegen an

Brauchum an Weihnachten

Gurke: Aus Amerika wurde vor einigen Jahren ein Brauch re-importiert, der angeblich im deutschsprachigen Raum seinen Ursprung hat. Christbaumschmuck in Gurkenform wird am Tannenbaum versteckt. Wer die Gurke als Erster entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk. Mittlerweile sind Gurken-Anhänger auch hierzulande erhältlich. Der Brauch könnte mit deutschen Auswanderern nach Amerika gelangt sein. Christbaumloben: Ein Brauch, der sowohl im Montafon als auch in Oberschwaben verbreitet ist, ist das sogenannte Christbaumloben. An den Feiertagen besuchen sich die Nachbarn gegenseitig und loben enthusiastisch die Christbäume in den Wohnzimmern. Für das überschwängliche Lob spendiert der Gastgeber einen Schnaps oder Likör.