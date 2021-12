Tirol: 13 weitere Omikron-Infektionen nachgewiesen

Das Land teilte am Sonntag mit, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 13 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. „Die betroffenen Personen sowie deren Kontaktpersonen befinden sich allesamt in Quarantäne“, hieß es in einer Aussendung.