Gleich drei Brände in Wohnungen am Christtag

Die Feuerwehren in und rund um Graz mussten am Tag nach Heiligabend gleich mehrere Male ausrücken: In Stallhofen (Bezirk Voitsberg) stand ein Balkon eines Wohnhauses in Flammen; in Graz brannte es in zwei Wohnungen wegen eines Adventkranzes und E-Herds. Bei zwei Personen besteht Verdacht auf Rauchgasvergiftung.