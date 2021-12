Mehrere Streifen jagten betrunkenen Biker-Rowdy

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Samstagabend ein betrunkener Motorradfahrer (28) in Tirol: Der Biker-Rowdy raste in Innsbruck über mehrere rote Ampeln und flüchtete schließlich teilweise auf der Gegenfahrbahn bis nach Ampass (Bezirk Innsbruck-Land). In einem Kreisverkehr kam es sogar zu einer Kollision mit einem Polizeiwagen. Dem Verdächtigen blüht nun eine saftige Strafe!