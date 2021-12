Alte und übernommene Bräuche zu Weihnachten

Durch das Räuchern mit Kräutern sollte Unheil ferngehalten werden. Später von Maria Theresia verboten, blieb der Brauch trotz keltischer und jüdischer Wurzeln Bestandteil in Salzburg. Mit Räucherpfannen werden heute noch in den Raunächten Geister und Unglück aus Stube und Stall verbannt. In den Nächten bis Dreikönig (6. 1.) soll außerdem keine Wäsche an der Leine trocknen. Vor allem in Leintücher sollen böse Geister einziehen.