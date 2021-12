G´spian - ein Song, der ins Herz geht

Passend zur Weihnachtszeit hat Schauspieler, Model und „Krone“-Leseonkel Christian Krall seinen neuen Song „G’spian“ herausgebracht. Dass der sympathische Kärntner nun auch unter die Sänger gegangen ist, ist eigentlich Corona geschuldet. In seiner Schauspiel-Zwangspause hat sich Krall an einen Text erinnert, den er bereits 2015 geschrieben und in der Schublade vor sich hingeschlummert hat.