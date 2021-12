Elfjähriger löste mit Wunderkerze Großbrand aus

Am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr zündete ein elfjähriger Bub in einem Feldkircher Wohnhaus eine Wunderkerze an. Durch das Abbrennen der Wunderkerze kam es zu einer fürchterlichen Kettenreaktion. Zuerst geriet der Christbaum der Familie und anschließend das ganze Wohnhaus in Brand.