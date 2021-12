„Plötzlich kam der Lkw frontal auf mich zu!“

Rund 45.000 Kilometer pilotiert der Außendienstmitarbeiter seinen Firmen-Pkw pro Jahr durch Österreich. „Bisher hatte ich noch nicht einmal einen Blechschaden“, erzählt er gegenüber der „Tiroler Krone“. Diese „weiße“ Weste hat am 13. Dezember auf der Tiroler Straße in Buch bei Jenbach unverschuldet einen schwarzen Fleck abgekommen. Dem 47-Jährigen standen an diesem Tag aber zahlreiche Schutzengel zur Seite.