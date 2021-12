Impfkritischen Schulärzten droht Entlassung

Ein offener Brief an Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, in dem sich Medizinerinnen und Mediziner gegen eine Empfehlung der mRNA-Impfungen wehren, könnte nun auch für mehrere Schulärzte dienstrechtliche Konsequenzen haben. Denn die Namen von acht Schulärzten tauchen in der Unterschriftenliste auf. Nun sollen auf Anweisung des Bildungsministeriums die zuständigen Bildungsdirektionen überprüfen, ob die betroffenen Personen tatsächlich unterzeichnet haben. Falls ja, sei die Entlassung auszusprechen, heißt es.