Paris St.-Germain wendet zweite Liga-Niederlage ab

Paris Saint-Germain hat in der französischen Ligue 1 die zweite Saisonniederlage gerade noch verhindert! Das zuletzt selten brillierende Starensemble von Trainer Mauricio Pochettino erkämpfte bei Lorient dank Mauro Icardis Ausgleichstor in der 91. Minute in Unterzahl ein Remis. Sechs Minuten davor hatte Sergio Ramos für ein Foul die Gelb-Rote Karte gesehen. Bei den Gastgebern saß Adrian Grbic auf der Bank.