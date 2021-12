Flüchtling rastete im Streit mit Mitbewohner aus

Ein wilder Streit zwischen zwei Männern hat den nächsten Polizeieinsatz im Asylquartier in Klingenbach ausgelöst. Weil ein Marokkaner nachts per App-Video mit seiner Mutter in der Heimat telefonierte und deshalb das Licht aufgedreht hatte, rastete einer der Mitbewohner völlig aus. Der Betrunkene ging mit einer Glasscherbe auf seinen Landsmann los. Es kam zur Festnahme.