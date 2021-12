Junger Flüchtling von Schlepper eiskalt erschossen

Eigentlich ist der Zeuge Anas T. (Name geändert) ein lebensfroher Mensch. Doch sobald der Syrer über seine Flucht erzählt, spricht er mit versteinerter Miene. Er hatte jahrelang einen guten Job in der Öl- und Gasbranche, war geschäftlich oft in Dubai und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bis der kräftig gebaute Mittdreißiger sein Auto zufällig einem Mann verkaufte, der viele Feinde hat. T. geriet selbst ins Fadenkreuz. „Ich musste fliehen, sonst wäre ich schon tot“, sagt er. Mit 3000 Euro ging der Familienvater fort. Seine Frau und seine drei Kinder ließ er zurück. „Es war sicherer für sie.“