Bezirkspolizeikommandant übernimmt Lienzer Campus

Zwar läuft das Bachelorstudium für Mechatronik am Standort Lienz aus, dennoch wird es weiter Angebote in der Sonnenstadt geben. Der Fokus soll auf Technologie, Digitalisierung, Krisen- und Katastrophenmanagement, Gesundheit und Prävention gelegt werden. Neben Forschungsprojekten sollen universitäre Studienprogramme und Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit Osttiroler Einrichtungen und Institutionen geschaffen werden.