Beheizbare Handschuhe stören LVS-Geräte stark!

Arbeit im Labor sowie Feldversuche im Kühtai

Techniker der Bergrettung und Anästhesisten der Med-uni nahmen sich intensiv der Problematik im Labor und bei Feldversuchen im Kühtai an. In mehreren Testreihen wurden drei der in Tirol am häufigsten verwendeten LVS-Geräte in Kombination mit beheizbaren Handschuhen von drei unterschiedlichen Herstellern getestet. Das Ergebnis war verblüffend: „Die Heizhandschuhe der Suchenden beeinflussten deren LVS-Geräte massiv“, zieht Projektleiter Markus Isser Bilanz. „Wir stellten dabei sogar Totalausfälle fest.“