Alexander Wrabetz landet bei den Symphonikern

Personalie 3: Stadthallen-Choleriker Wolfgang Fischer hat ebenfalls einen neuen Hafen gefunden. Nach dem Auslaufen seines Vertrages landet er bei der DDSG Blue Danube. Kommende Woche soll dieser Schritt offiziell werden - momentan spießt es sich noch am Gehalt. Fischer will das Stadthallen-Salär. Dort soll ihm Matthäus Zelenka (Wien Ticket) nachfolgen. Die Holding will sich allerdings nicht dazu äußern.