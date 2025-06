Archäologen vor Rätsel – und jeder kann miträtseln

Auch Kristina Adler-Wölfl, die Leiterin der Stadtarchäologie Wien, konnte ihr Erstaunen nicht verbergen: Was man an der Ecke Bauernmarkt und Jasomirgottstraße in der Innenstadt im Jahr 2017 gefunden hatte und fünf Jahre später genauer untersuchen konnte, war auch für sie „etwas ganz Außergewöhnliches“ und eine Überraschung, wie man sie bei Ausgrabungen nicht oft erlebe: ein Kellerraum des Römerlagers Vindobona von gewaltigen Ausmaßen – und mit rätselhafter Bestimmung.